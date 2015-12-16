الجارديان: تفاصيل التحالف الإسلامى العسكرى ليست واضحة رغم ترحيب الغرب

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن خطة السعودية لتشكيل تحالف إسلامى ضد الإرهاب هدفها إظهار التصميم لمحاربة مقاتلى تنظيم داعش ولمساعدة الغرب على ذلك، ولكن هناك تفاصيل كثيرة غائبة وليست واضحة بشأن كيفية عمله وما إذا كان سيتضمن قوات عسكرية على أى خط مواجهة.

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن إعلان الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد، ووزير الدفاع السعودى، تشكيل التحالف المكون من 34 دولة، كان استجابة لدعوة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، للعالم الإسلامى لعمل المزيد فى الحرب ضد داعش.

وقال كاتب التقرير، إيان بلاك أن السعودية والإمارات والأردن اشتركوا فى الغارات التى تقودها أمريكا فى سوريا، ولكنهم لم ينشروا قوات برية، فى الوقت الذى تنشغل فيه السعودية بالحرب فى اليمن، فضلا عن انتشار نوع من المزاج الطائفى فى الشرق الأوسط، فكل دولة سنية لديها مواطنين لا يدعمون داعش أو القاعدة، ولكنهم معجبون بفكرة "الصحوة" ضد الجماعات الشيعية وإيران، خاصة فى سوريا، على حد قوله.

ورغم ترحيب الكثير من الدول مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، إلا أن الدبلوماسيين الغربيين قالوا إنه لم تكن هناك استشارة معهم قبل هذا التحرك، وإنه لا يوجد الكثير من المعلومات فى هذا الشأن.



>