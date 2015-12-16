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وزير خارجية البحرين:"التحالف الإسلامى" سيركز على المواجهة الشاملة للإرهاب

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وزير خارجية البحرين:"التحالف الإسلامى" سيركز على المواجهة الشاملة للإرهاب وزير خارجية البحرين:"التحالف الإسلامى" سيركز على المواجهة الشاملة للإرهاب
قال وزير الخارجية البحرينى خالد بن حمد آل خليفة، أن "التحالف الإسلامى" سيركز على المواجهة الشاملة للإرهاب، مؤكدا أن بلاده رحبت بإعلان هذا التحالف، لافتًا أن المملكة العربية تقوم بدورها بالدفاع عن المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية البحرينى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى سيرجى لافروف اليوم فى موسكو، نتطلع إلى إنهاء إجراءات إطلاق مشاريع مشتركة مع روسيا من اتفاقيات التعاون العسكرى وحماية الاستثمار بين البلدين، مؤكدا أنه تم الاتفاق على ضرورة تعزيز العلاقات مع روسيا فى الاستثمار والطاقة وبناء مشاريع مشتركة استراتيجية.

وتابع: بحثنا العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالشرق الأوسط، وضرورة نجاح الحوار القائم فى "جنيف" والوصول إلى حل سياسى شامل فى اليمن، مضيفا: نتمنى نجاح الحوار فى سويسرا حول اليمن، ونأمل فى الاستقرار بليبيا والعراق، كما أكدنا على دعم بلادنا لتوصل الأطراف فى ليبيا لحل للأزمة هناك، والتوصل لحل فى سوريا على أساس جنيف1.
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مصر 365

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