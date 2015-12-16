بالصور ...طلاب جامعة القاهره يجسدون التجربة الدنماركية فى ساحة الجامعه في ” مهرجان البوس ” !

في دعوه هي الاغرب على الاطلاق فى تاريخ المجتمع المصرى والمجتمع التعليمى على الاطلاق حيث قرر مجموعه من الشباب اطلاق حمله على غرار فيلم ” التجربة الدنماركية ” للزعيم عادل إمام حيث دعى طلاب كلية تجارة جامعه القاهره للاحتفال بيوم راس السنه فى ” 31 ديسمبر ” بتوديع عام 2015 بين كل اثنين مرتبطين او مخطوبين بالبوس ! .

حيث دعى الطالب ” على احمد ” لايفنت فى ساحة جامعة القاهره ” كلية التجاره ” تحديدا في يوم 31 ديسمبر المقبل كافة الطلاب المرتبطين او المخطوبين لانهاء العام ب ” البوس على الخد ” كما قال الطالب حيث كتب انه سيقوم بالدعوه لذلك الايفنت بغض النظر عن راي المجتمع والناس فانه يعمل ما يراه صحيحا دون النظر والالتفات إلى راي المجتمع .

هذا وقد هاجمه مجموعه من الطلبه مما شاهدو الدعوه لذلك المهرجان حيث ردد مجموعه من الطلاب كنوع من السخريه ” عقبال الحضن , عاوز اسافر من الصعيد للقاهره ” وغيرها من التعليقات الساخره من الايفنت وممن يدعوا إليه كما دعى مؤسس اليفنت ان كل من سيحضر هذا المهرجان عليه ان يحضر كافة اصدقائه معه .

هذا ولو يصدر اى رد او تصريح رسمى من قبل وزارة التعليم العالى او جامعة القاهره بخصوص هذا المهرجان الذى يدعوا إليه مجموعه من الطلاب بما يخالف الشرع والدين والاعراف المجتمعيه والتعليمية فى مصر .

شبكةعيونالإخبارية

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