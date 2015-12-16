أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير البيئة يبحث مع محافظ الشرقية إنشاء مصنع لتدوير القمامة بمليار دولار

Google+ Print
وزير البيئة يبحث مع محافظ الشرقية إنشاء مصنع لتدوير القمامة بمليار دولار وزير البيئة يبحث مع محافظ الشرقية إنشاء مصنع لتدوير القمامة بمليار دولار
استقبل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، فى مكتبه بديوان الوزارة، الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية لبحث استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء مصنع لتدوير القمامة، وإنتاج الكهرباء، والذى سيقام على مساحة 167 فدانا بأرض مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بتكلفة قدرها مليار دولار أى ما يعادل 7.7 مليار جنيه مصرى تقريباً ستتحملها الشركة الكويتية الألمانية.

أكد المحافظ أن الاجتماع أسفر عن تشكيل فريق عمل من المحافظة ووزارة البيئة والشركة الكويتية الألمانية القائمة على تنفيذ المشروع لإعداد دراسة الجدوى التفصيلية، تمهيداً لتوقيع العقد النهائى بين المحافظة والشركة.

وأضاف المحافظ أنه بمجرد البدء فى إنشاء وتشغيل المصنع سيتيح آلافا من فرص العمل لشباب الشرقية، فضلاً عن تجميع القمامة والمخلفات الزراعية من مختلف أرجاء المحافظة، وكذلك المساهمة فى تطوير معدات النظافة وأداء عمال النظافة بمختلف المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365