وزير البيئة يبحث مع محافظ الشرقية إنشاء مصنع لتدوير القمامة بمليار دولار

استقبل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، فى مكتبه بديوان الوزارة، الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية لبحث استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء مصنع لتدوير القمامة، وإنتاج الكهرباء، والذى سيقام على مساحة 167 فدانا بأرض مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بتكلفة قدرها مليار دولار أى ما يعادل 7.7 مليار جنيه مصرى تقريباً ستتحملها الشركة الكويتية الألمانية.

أكد المحافظ أن الاجتماع أسفر عن تشكيل فريق عمل من المحافظة ووزارة البيئة والشركة الكويتية الألمانية القائمة على تنفيذ المشروع لإعداد دراسة الجدوى التفصيلية، تمهيداً لتوقيع العقد النهائى بين المحافظة والشركة.

وأضاف المحافظ أنه بمجرد البدء فى إنشاء وتشغيل المصنع سيتيح آلافا من فرص العمل لشباب الشرقية، فضلاً عن تجميع القمامة والمخلفات الزراعية من مختلف أرجاء المحافظة، وكذلك المساهمة فى تطوير معدات النظافة وأداء عمال النظافة بمختلف المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.