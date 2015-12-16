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إقبال ضعيف فى اليوم الثانى للتصويت بانتخابات دائرة الرمل

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إقبال ضعيف فى اليوم الثانى للتصويت بانتخابات دائرة الرمل إقبال ضعيف فى اليوم الثانى للتصويت بانتخابات دائرة الرمل
شهد اليوم الثانى لانتخابات جولة الإعادة بدائرة الرمل بالإسكندرية، إقبالاً ضعيفًا من الناخبين، وسط تواجد أمنى مكثف أمام المقرات الانتخابية.

وقال اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إن غرفة العمليات لم تتلق أى إخطار حتى الآن بوجود مخالفات انتخابية أمام وداخل اللجان، أو شكاوى من الناخبين والقضاة بشكل يؤثر على العملية الانتخابية.

وقال المستشار عبد الله الخولى، إن من يحق لهم التصويت بدائرة الرمل 647 ألفا و243 ناخبا فى 301 لجنة فرعية لـ8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب إدراج أسماء المستبعدين فى كشوف المرشحين.

كما رفضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية 11 طعنًا تقدم بهم عدد من مرشحى دائرة الرمل الذين لم ينجحوا فى الجولة الأولى بالانتخابات.
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