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تحرير 127 محضر إزالة مرافق بحى شرق وغرب أسيوط فى حملة اليوم الواحد

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تحرير 127 محضر إزالة مرافق بحى شرق وغرب أسيوط فى حملة اليوم الواحد تحرير 127 محضر إزالة مرافق بحى شرق وغرب أسيوط فى حملة اليوم الواحد
قال العقيد طارق حسين، رئيس قسم المرافق بأسيوط، إنه تم تحرير 127 محضر إزالة مرافق بحى شرق وحى غرب مدينة أسيوط خلال تنفيذ حملة اليوم الواحد بالاشتراك مع إدارة مباحث ، وإدارة قوات الأمن، والمرور، ومسئولى الإشغالات، مشيرًا إلى تنفيذ حملة الإشغالات بشوارع (النميس، الجمهورية، 26 يوليو، امتداد يسرى راغب، 23 يوليو، السادات، محمد فريد، رياض، الهلالى، النقراشى).

وأوضح "رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط"، أنه تم تحرير 16 محضر إشغال طريق ومحلات عامة، وتنفيذ 73 حالة إزالة إدارية من فرش خضار وحاجز حديدى وأسمنتى وتند وقماش وصاج وعربات خشب وكارو وفاترين، فضلاً عن 38 من المضبوطات المختلفة (موازين كفة وكهرباء، وكراسى، وحوامل حديد، وترابيزات)، مضيفًا أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين تسديد الغرامة على هذه المخالفات.

وأكد "حسين" على استمرار حملات المرافق وإزالة الإشغالات من الميادين والمناطق الرئيسية بمدينة أسيوط؛ وذلك لتسيير حركة المارة والسيارات، مشيرًا إلى تعليمات المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات اليومية وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة وتذليل كافة العقبات التى تعوق حركة المرور واتخاذ الإجراءات الرادعة وتحصيل الغرامات على المخالفين لتحقيق الانضباط وإيجاد سيولة مرورية بالشوارع.

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مصر 365

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