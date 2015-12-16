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محافظ الإسماعيلية يعين حسن درويش مديرا لمستشفى الإسماعيلية العام

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محافظ الإسماعيلية يعين حسن درويش مديرا لمستشفى الإسماعيلية العام محافظ الإسماعيلية يعين حسن درويش مديرا لمستشفى الإسماعيلية العام
اعتمد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قرارا اليوم، بتكليف الدكتور حسن درويش بالعمل مديرا لمستشفى الإسماعيلية العام، اعتبارا من هذا التاريخ وإنهاء تكليف الدكتور حسين مصطفى كمدير للمستشفى العام بالإسماعيلية اعتبارا من اليوم.

وكان الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اعتمد القرار من محافظ الإسماعيلية بالموافقة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمنظومة الصحية، والدفع بدماء جديدة لتطوير ورفع مستوى الأداء للخدمات الطبية والعلاجية ورفع كفاءتها.
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