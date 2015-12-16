دعوات لتنظيم مهرجان "البوسة" داخل جامعة القاهرة 31 ديسمبر الجارى

أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" دعوة تعد غريبة من نوعها، حيث تداولوا "ايفينت" منذ أيام بعنوان "مهرجان البوسة" بـ"ساحة كلية التجارة" بجامعة القاهرة".

وكتب أصحاب الدعوة فى الحدث الذى أطلقوا دعوته على موقع "فيس بوك"، "قبل ما تكتب بوست شبهك أفهم الكلام وبعدين أتكلم، مهرجان البوسة بجامعة القاهرة بـ"ساحة كلية التجارة" يوم الخميس 31 ديسمبر، هنعمل حاجة إحنا شايفينها صح، إننا ندعى كل اتنين مرتبطين أو مخطوبين عشان يعبروا عن حبهم لبعض سواء من خلال هدية أو أقل حاجة ممكن تتعمل للإنسان اللى بنحبه وهى البوسة على خده، محدش هيقدر يمنعنا، إحنا هنرفع شعار "أنهى 2015 ببوسة لأغلى حد عندك" حتى لو من بعيد هننهى السنة ببوسة لبعض وتعبير عن الحب لأقرب وأعز الناس علينا"، "هنستناكوا يوم 31 ديسمبر الساعة 3 العصر بساحة كلية التجارة بالجامعة وسيبك من التفكير الرجعى وأصحابه".

وعلى الجانب الآخر، لاقت الدعوة هجوما حادا من قبل مستخدمى موقع التدوينات القصيرة تويتر، وتم تدشين هاشتاج صباح اليوم الأربعاء، يحمل اسم "جامعة القاهرة" وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً فى التريند المصرى فى المرتبة الثالثة.

وتباينت التعليقات على الهاشتاج ما بين مرحب بالفكرة ومعارض لها، فغرد أحد المدونين غاضبا "ايفنت مهرجان البوس فى ساحة تجارة القاهره وصمة عار علينا حتى لو كان افتكاسة إحنا عدينا القاع بمراحل"، وأيده قارئ آخر قائلا "مصدوم من المتخلفين اللى عملوا فكرة ايفنت البوس يعنى أنت ترضى اختك تتباس عادى دى قمة القرف"، وكتب آخر "قمة قلة الأدب والانحطاط بجد البوس بقا حرية وديمقراطية الله فين القيم والأخلاق".

أما التعليقات التى أخذت الدعوة بصدر رحب وعلى سبيل المزاح والسخرية، اقتبس أحد الرواد كلمة أحمد مكى فى فيلم طير أنت "طالما أن بابليك ومفيش فيلينج يبقى سو وات"، وكتب أحد المدونين كلنا هنروح الجامعة فى اليوم ده ونشغل أغنية هاتى بوسة يابت".

فيما رأى المدون محمد محمود، "أن الايفينت لابد أن يتعمم فى جميع الجامعات وليس فقط فى تجارة هو الباقى ملوش نصيب ولا أيه".



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