مدير التجنيد: الحبس والغرامة عقوبة المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية

قال اللواء محيى الدين عبد العليم، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، إن الإدارة تحرص على إرسال لجان تجنيدية للخارج والداخل من أجل تسهيل المواقف التجنيدية للمغتربين أو أبناء المناطق النائية والمحافظات الحدودية.

وأشار إلى أن هناك لجان تجنيدية مستمرة يتم إرسالها إلى مناطق مختلفة من دول العالم، بالإضافة إلى لجان تم الدفع بها الأسبوع الماضى إلى مطروح، وسيتم إرسال لجان إلى حلايب وشلاتين نهاية الشهر الجارى، فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.

وحول العقوبات المقررة للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية فى القوات المسلحة قال مدير التجنيد والتعبئة إن العقوبة المقررة فى قانون الخدمة العسكرية لمن يتخلف عن التجنيد هى الحبس و الغرامة، التى تترواح من 3 إلى 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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