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القبض على 10 هاربين من تنفيذ أحكام جنائية بأسيوط

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القبض على 10 هاربين من تنفيذ أحكام جنائية بأسيوط القبض على 10 هاربين من تنفيذ أحكام جنائية بأسيوط

أرشيفية

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط خلال حملة أمنية لضبط الهاربين والمطلوبين على ذمة قضايا وتنفيذ أحكام جنائية من القبض على 10 هاربين من أحكام قضائية نافذة.

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط “ا. ث. ر” ومقيم البربا ـ دائرة مركز صدفا محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل، وح. ف. ع  35 سنة ومقيم الشامية ـ دائرة مركز ساحل سليم محكوم عليه بالمؤبد في قضية سلاح، وح. م. ع ومقيم بندر ديروط ـ دائرة مركز ديروط محكوم عليه في قضية سلاح بال (مؤبد).

كما تم ضبط ن. ع. ن  ومقيم عرب القداديح ـ دائرة مركز أبنوب محكوم عليه بــ 5 سنوات في قضية الانضمام لجماعة محظورة، و ع. ا. س  ومقيم عرب القداديح ــ دائرة مركز أبنوب محكوم عليه في قضية جماعة محظورة بـ5 سنوات، و ا. م. ف ومقيم ريفا ـ دائرة مركز أسيوط محكوم عليه بــ 10 سنوات في قضية قتل.

وضبط ع. ع. م 31 سنة ومقيم ش عباس بندر ديروط ـ دائرة مركز ديروط محكوم عليه بــ5 سنوات في قضية سلاح  و« ص. م. ح» مقيم درنكة ـ دائرة مركز أسيوط محكوم عليه بــ 3 سنوات في قضية قتل، و«ا. ع. م» ومقيم منقباد ـ دائرة مركز أسيوط محكوم عليه في قضية سلاح بــ 10 سنوات، و«و. ج. ك» سائق ومقيم أم القصور ـ دائرة مركز منفلوط محكوم عليه بــ 3 سنوات في قضية مخدرات.

تم تحرير محاضر الضبط اللازمة وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المطلوبين.

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