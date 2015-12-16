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سواريز: صداقة ميسي؟ الأرجنتينيون يعيشون مثلنا

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سواريز: صداقة ميسي؟ الأرجنتينيون يعيشون مثلنا سواريز: صداقة ميسي؟ الأرجنتينيون يعيشون مثلنا

(إفي): اعتبر الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني أن زميله في ومدافع أتليتكو مدريد دييجو جودين "من أفضل ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع في العالم".

وقال سواريز، في مقابلة مع صحيفة (الأوبسيربادور)، "يمر بحالة جيدة للغاية. أعتقد أنه بين أفضل ثلاثة لاعبي قلب دفاع في العالم، لا مجال للشك، لما قدمه ولا يزال يفعل مع أتليتكو مدريد كل يوم، وبما يقدمه للمنتخب".

وأبرز سواريز، الذي يحتل وصافة قائمة هدافي الليجا برصيد 13 هدفا، بفارق واحد خلف زميله في الفريق نيمار، أنه "يستمتع بكل مباراة" يلعبها بجوار زملائه.

وأكد "اللعب إلى جوار لاعبين بهذا المستوى الكبير ليس سهلا على الاطلاق، وهو امتياز ومدعاة للفخر. أستمتع في كل مباراة بوجود زملائي في الفريق. ليس فقط ليو (ميسي) أو نيمار، وانما كذلك إنيستا وماسكيرانو وبيكيه وداني ألفيش.. جميعهم لاعبون على أعلى مستوى".

وبسؤاله عن علاقته الطيبة بالأرجنتيني ليونيل ميسي، أشار إلى أن الأوروجوائيين والأرجنتينيين يعيشون حياتهم اليومية بصورة متشابهة، ولذا حدث نفس الأمر مع الأرجنتيني داريو سفيتانيتش خلال فترة احترافه في أياكس أمستردام الهولندي وماكسي رودريجز في ليفربول الإنجليزي.

وتحدث سواريز كذلك عن عودته إلى صفوف المنتخب الأوروجوائي في مارس المقبل في خامس جولات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا أمام المنتخب البرازيلي، عندما تنتهي عقوبة الإيقاف التي تعرض لها إثر قيامه بعض المدافع الإيطالي جيورجيو كيلليني في مونديال 2014.

وأوضح "لم تنته العقوبة بعد. عندما يحين وقت العودة إلى المنتخب، سأبذل قصارى جهدي دفاعا عن قميص السماوي، كما أفعل دائما".

وأكد أنه لا يشعر بالضغط إزاء سقف التوقعات المرتفع من جانب مواطنيه بشأن أدائه مع المنتخب الأوروجوائي بالنظر إلى المستوى الكبير الذي يقدمه مع برشلونة.

وأضاف "على العكس، المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وليس لاعبا بعينه"، مبديا سعادته بالنتائج الجيدة التي يحققها منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 رغم غيابه، حيث يحتل "السماوي" المركز الثاني خلف الإكوادور برصيد تسع نقاط من ثلاث انتصارات وهزيمة واحدة.

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