مدرب ريفر بليت: سأرد على مديح ميسي لاحقا

(إفي): قال مدرب ريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية، مارسيلو جاياردو، إن الفريق ينتظر بشغف خوض مواجهة نصف نهائي بطولة مونديال الأندية لكرة القدم الأربعاء أمام سانفريس هيروشيما بطل اليابان.

كما وجه المدرب الشكر للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بطل أوروبا والذي امتدح شخصه.

وكان ميسي قد صرح في احدى المقابلات أن جاياردو مدرب "ذكي للغاية"، وذلك قبل مواجهة محتملة بين الفريقين في نهائي البطولة، ليرد المدرب له المديح بقوله "بالنظر لما قاله أفضل لاعب في العالم فهذا يعتبر بحسبي أمرا جميلا، ومديح رائع. لاحقا ستتاح لنا الفرصة للتفكير في هذا المديح، لكننا الآن علينا أن نركز في مواجهة هيروشيما، سنواجه منافسا جيدا للغاية".

وأضاف جاياردو في المؤتمر الصحفي الذي نشره موقع الكونميبول "سنسعى لخوض مباراة جيدة، المنافس يعرف جيدا كيفية التحكم في الكرة ويمتلك جودة في اللاعبين، سنحقق أمامهم نتيجة إيجابية إذا ما مارسنا عليه الضغط بشكل ذكي".

وكان هيروشيما قد أطاح ببطل أفريقيا، مازمبي الكونغولي بالفوز عليه في ربع النهائي 3-0.

وكشف المدرب عن التشكيلة المتوقعة للمباراة، حال لم تحدث أي مفاجأة "برافيرو، ميركادو، ميادانا، بالانتا، فانجيوني، سانشيز، كرانيفيتر، بونزيو، بيسكوليتشي، ألاريو ومورا".

كما احتفى المدرب بحشود المشجعين الذين قدموا إلى اليابان لمؤازرة ريفر بليت، الذي يبحث عن أول لقب له في البطولة "من المثير أن نعيش هذه الأجواء وسط جماهيرنا رغم أننا بعيدون عن بلدنا، هذه الأيام رائعة وعلينا أن نستمتع بها".

وحال تأهله للنهائي سيواجه ريفر بليت الفائز من لقاء برشلونة بطل أوروبا وجوانزو الصيني بطل آسيا، الذي أطاح بكلوب أمريكا المكسيكي بطل الكونكاكاف 2-1 في دور الثمانية.