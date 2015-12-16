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تقرير – تشيلسي يضع ' خطة طوارئ ' حال رحيل مورينيو

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تقرير – تشيلسي يضع ' خطة طوارئ ' حال رحيل مورينيو تقرير – تشيلسي يضع ' خطة طوارئ ' حال رحيل مورينيو

أسوأ كوابيس أشد المتشائمين داخل ستامفورد بريدج لم ترى تشيلسي في المركز الـ16 في الدوري الإنجليزي قبل انتصاف الموسم بـ3 جولات.

هذه هي الحقيقة في تشيلسي الآن.. لذا بدأ مسؤولو الفريق في وضع "خطة طوارئ" حال رحيل مدرب الفريق جوزيه مورينيو حسب تقرير جريدة "تليجراف" البريطانية.

ويقول التقرير إن منصب مورينيو بالفعل على المحك رغم قيادته لتدريب الفريق اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة سندرلاند يوم السبت في الجولة الـ17 من الدوري.

تلك الخطة تقترح أن البدلاء الأنسب لن يكونوا متاحين حتى نهاية الموسم وهؤلاء هم بيب جوارديولا وأنطونيو كونتي ودييجو سيميوني وإن كان جوارديولا أقرب لمانشستر سيتي عن تشيلسي.

هذا يضع تفكير تشيلسي في خيارات مثل رونالد كويمان مدرب ساوثامبتون وأوناي إيمري مدرب إشبيلية.

ويضاف إلى تلك القائمة من الطراز الأعلى من المدربين مدربي الفريق السابقين كارلو أنشيلوتي وجوس هيدينك.

ويقول التقرير إن غياب "بديل مورينيو" هو من أهم أسباب بقاء الـ"سبيشيال وان" في منصبه حتى اللحظة.

أنشيلوتي قد يكون المفضل لدى إدارة تشيلسي إلا أن الإيطالي قد أعلن عدم رغبته في تولي مهمة في منتصف الموسم وقد يفضل الذهاب لبايرن ميونيخ أو مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

هذا يترك المخضرم الهولندي جوس هيدينك في مهمة لتكرار ما فعله في 2009 عندما أخذ منصب مورينيو وقاد الفريق للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

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