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تنسيقية 30 يونيو بكفر الشيخ : اتقوا الله في تصريحاتكم وارحلوا

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تنسيقية 30 يونيو بكفر الشيخ : اتقوا الله في تصريحاتكم وارحلوا تنسيقية 30 يونيو بكفر الشيخ : اتقوا الله في تصريحاتكم وارحلوا

أصدرت اللجنة التنسيقية ل30يونيو بياناً للرد فيه على بيان الإخوان المسلمين التى هاجمت فبه مليونية 30 يونيو وجاء بيان تنسيقية 30 يونيو كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
> صدق الله العظيم
> مازال التدليس و إدعاء الأكاذيب هي الثمة الغالبة لهؤلاء المطلقين على أنفسهم “الإخوان المسلمين” فيوم بعد يوم تتضح لنا أكاذيبهم و إداعائتهم البطالة .. فالأمس القريب كانت مليونية نبذ العنف وما رأيناه في هذه المليونية هي “نبذة عن العنف” فلا تدعون أنكم تنذبون العنف لأن العنف بوجودكم هو شرط أساسي .. لا تتحدثوا عن عنف و أنتم الذين اعتديتم على متظاهري القوي الثورية في مليونية كشف الحساب و أنتم من هاجمتم المعتصمين عند الإتحادية ,, بوجودكم العنف هو أمر طردي ..
> في إداعاءات واضحة من حزب الحرية والعدالة الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بأن من اعتدوا على مجموعة من أعضاء الجماعة بفوه محافظة كفرالشيخ فلنبيان لكم الحقائق الكاملة :
> أولاً : من قاموا بالاعتداء أولاً هم من أنصار الجماعة على أحد أعضاء الحملة وهو محمد الشابوري المتطوع في الحملة وتم نقله إلي المستشفي إثر إصابات بالغة ..
> ثانياً : بعد علم الأهالي بالواقعة توجهوا مباشرة إلي منطقة سوق الجمعة في تظاهرة حاشدة و إذا بهذه المجموعة التي اعتدت على أعضاء الحملة فحدث عملية كر وفر مما أغضب الأهالي وقاموا بطرد أعضاء الجماعة ومحاصرة أكثر من 7 أعضاء من الإخوان داخل المسجد الآن ويحاول أعضاء حملة تمرد الآن بإقناع الأهالي بآخراجهم من المسجد
> ثالثاً : محاولة أعضاء حملة تمرد بفك أثر المحتجزين داخل المسجد ..
> رابعاً : إذا كانت حملة تمرد هي من بدأت بالعنف فلنتسأل هنا .. هل وجب على أعضاء الحملة فك أثر المحتجزين ؟! .. هل وجب على أعضاء الحملة محاولات تهدأت الأهالي ؟!
> ارحلوا عن

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