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انتهاء الأعمال الإنشائية لمحطة مياه صدفا والغنايم فى أسيوط

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انتهاء الأعمال الإنشائية لمحطة مياه صدفا والغنايم فى أسيوط انتهاء الأعمال الإنشائية لمحطة مياه صدفا والغنايم فى أسيوط
أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عن الانتهاء من الإعمال الإنشائية لمحطة مياه شرب صدفا والغنايم ولوحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه مركز البداري بقرية نجوع المعادي موضحاً أنه سيتم افتتاحهما خلال الفترة القادمة عقب الإنتهاء من مشكلة تثبيت التيار الكهربائي بمحطة صدفا.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ؛ بحضور اللواء ماجد عبدالكريم سكرتير عام المحافظة.

ناقش الاجتماع المعوقات أمام عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والجارى تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة مشدداً على الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة طبقاً للخطة الزمنية التي تم وضعها منوهاً عن الإنتهاء من مشروع مياه الشرب بالوليدية في 31 مارس القادم بتكلفة استثمارية تصل إلى 128 مليون جنيه.

هذا وقد قرر المحافظ تشكيل لجنة مشتركة من هيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإنهاء الملاحظات والأعمال النهائية للمحطة الألماني بمدينة اسيوط ، ومحطة مياه القوصية ، وخزان شرق للانتهاء منه وتسليمه نهائياً للعمل بكامل الطاقة مطالباً بإنذار الشركات المنفذة لمشاريع الصرف الصحي بـ (أبوتيج ، البداري وساحل سليم ، الفتح وأبنوب ، ونزلة عبداللاه) بانتهاء من الملاحظات على المشروعات التي تم تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي تسليماً ابتدائياً وإلا فسوف يتم خصم قيمتها من مستحقات تلك الشركات.

وشدد الدسوقي على الانتهاء من تنفيذ بيارة الصرف الخاصة بمنطقة المراغي والتي تخدم أهالي منطقة الفواخير خلال 3 أشهر لحماية المواطنين من ارتفاع منسوب المياه في حالة سقوط سيول محذرا من قيام المحافظة بسحب الأعمال من الشركة وفقاً للتعاقد حال عدم التنفيذ في الفترة المتاحة فضلاً عن تخصيص سيارة كسح في تلك المنطقة للطوارئ حتى انتهاء التنفيذ مضيفاً أنه جاري التنسيق مع مديرية الأمن لإزالة كافة التعديات على الأراضي المخصصة لإنشاء غابات شجرية لمحطات الصرف الصحي بـ( ديروط ، أبنوب والفتح ، صدفا والغنايم ، أبوتيج) وتسليمها للشركات المنفذة لإستكمال العمل بها.

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مصر 365