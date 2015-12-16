رئيس الوزراء يعتمد المخطط التفصيلى لتجمع سكنى بمساحة 760 فدان فى أسيوط

أعتمد الهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء المخطط التفصيلي لإنشاء مشروع تجمع سكني جديد متكامل على مساحة 760 فدان والذي يقام في المنطقة الواقعة بين شركتي الأسمنت والبترول بزمام مركز أسيوط.

صرح بذلك اليوم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مشيرا إلى الإنتهاء من إعداد المخطط العام والتفصيلي للتجمع العمراني عن طريق أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تجمع أسيوط السكني الجديد والذى يقع فى منطقة متميزة غرب النيل على طريق أسيوط ـ جحدم ـ منفلوط بزمام بنى غالب بمركز اسيوط ويرتفع عن مستوى سطح البحر ما بين 67 و 106 متر ويقع وسط منطقة حضرية وصناعية هامة وترتبط بطريق مطار أسيوط الدولي وطريق الهضبة الغربية.

وقال ياسر الدسوقي ان المخطط الجديد سوف يساهم فى دفع التنمية العمرانية فى المحافظة خلال العشر سنوات القادمة كما انه سيساهم فى تحقيق الاستيعاب السكانى المستهدف حيث يستوعب التجمع اكثر من 40 ألف نسمة ويساعد فى توفير سيولة مالية تساهم فى تطوير القرى والطرق الاقليمية والرئيسية بداخل المحافظة من خلال حصيلة البيع بعائد استثمارى متوقع يبلغ حوالى مليار جنيه شاملة تكاليف المرافق ويوفر اكثر من 20 الف فرصة عمل خلال مراحل الانشاء وحوالى 8 الاف فرصة عمل دائمة وتابع بان التجمع السكني الجديد سوف يوفر نوعيات إسكان متعددة مثل إسكان الشباب المتميز والاسكان الاستثماري.

وأضاف محافظ أسيوط بأن وزارة الدفاع قد وافقت على قيود الإرتفاعات بالتجمع السكني الجديد والتي تتراوح مابين 6 أدوار و 7 أدوار لافتا الى أنه جاري استصدار القرار المطلوب من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

وأشارت المهندسة ايمان على محمود مدير عام ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة إلى أن التخطيط للمشروع الجديد يشمل 1048 قطعة سكنية بعدد 8727 وحدة سكنية بمساحات تترواح ما بين (400 : 2000) متر مسطح و70 قطعة خدمية مضيفة أن التجمع يشمل كافة الخدمات في جميع المجالات المطلوبة للتنمية (تعليمي ، ثقافي ، رياضي ، صحي ، تجاري ، إداري ، مناطق تكنولوجية واستثمارية) وغيرها.

أوضحت مدير عام ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة أنه جار تخصيص مساحة 47.4 فدان لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بناء على طلب الوزارة ضمن مساحة الموقع المذكور لاقامة منطقة تكنولوجية جديدة وتخصيص مساحة 8.65 فدان لصالح الوزارة لانشاء فندق وجاري التنسيق بين الوزارة والمحافظة لاستلام الموقع للبدء في العمل به مشيرة إلى أنه جاري تخصيص مساحة 17 فدان لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين ضمن مساحة الموقع لإقامة منطقة تجارية متكاملة عليها منوهه إلى أنه تم إعداد بروتوكول تعاون بين محافظة أسيوط وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

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