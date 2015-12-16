بالصور.. المتحدث العسكرى: ضبط 40 كيس من المواد المتفجرة فى نفق الشهيد أحمد حمدى

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إنه فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية ومنع عمليات التهريب إلى داخل البلاد تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عربة ملاكى بمنطقة نفق الشهيد / أحمد حمدى عثر بداخلها على (40) كيس من المواد المتفجرة و(8) عبوة إسطوانية الشكل من نفس المادة بإجمالى وزن (32 كجم ) ومبلغ مالى يقدر بـ (42822) جنيهاً مخبأين داخل مخبأ سرى على الأجناب الخلفية للعربة.

وأوضح المتحدث العسكرى أن قوات حرس الحدود نجحت فى ضبط عربة تويوتا لاند كروزر بدون لوحات معدنية بمنطقة البويطى تحتوى على (1.12) مليون قرص لعقار الترامادول المخدر وعدد (1.28) مليون قرص لعقار التامول المخدر، وقد تم تسليم المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- المتحدث العسكرى: حدودنا البحرية مؤمنة وسيناء تحت السيطرة بنسبة 100%

>