النيابة الإدارية تستعيد 47 مليون جنيه لخزينة الدولة من قضايا استثمار

نجحت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، فى استرداد 47 مليون جنيه لخزينة الدولة، جراء تحقيقات أنجزتها وحدة قضايا الاستثمار التابعة لها.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار شريف على، تحت إشراف المستشار محمد كمال، نائب رئيس الهيئة ومدير وحدة تحقيقات قضايا الاستثمار، فى القضية رقم 4 لـسنة 2015، عن وجود مستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لدى عدد من المستثمرين، قيمة أراضى قاموا بشرائها من الهيئة بمناطق العين السخنة، والبحر الأحمر، والعقبة، ورأس سدر، والساحل الشمإلى، بهدف إقامة عدد من المشروعات السياحية عليها بلغت خمسة ملايين ومائة وأربعون ألف دولار أمريكى (5140000 $).

وتبين من التحقيقات وجود مخالفات من قبل المستثمرين للاشتراطات الفنية المعمول بها من الهيئة العامة للتنمية السياحية، تستحق عليها غرامات بلغت ما يقارب ثمانمائة وخمسون ألف دولار أمريكى (850000 $).

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