بالصور.. ختام مهرجان المسرح العمانى السادس وتكريم عفاف شعيب

اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان المسرح العمانى السادس الذى نظمته وزارة التراث والثقافة بمركز نزوى الثقافى بمحافظة الداخلية احتفاء بنزوى عاصمة للثقافة الإسلامية، وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن أحمد الحارثى مستشار الدولة وحضور الفنانة عفاف شعيب الذى تم تكريمها فى الحفل وعدد كبير من الفنانين والكتاب والنقاد العرب.

وألقى الفنان رفيق على أحمد، رئيس لجنة تحكيم المهرجان، بيانا حول العروض المقدمة من الفرق المسرحية الثمان المشاركة فى المهرجان ثمن فيه جهود وزارة التراث والثقافة لإقامة وإنجاح المهرجان، مشيدا كذلك بالحضور الجماهيرى الكبير الذى شهده المهرجان فى دورته السادسة داعيا إلى إقامة المهرجان سنويا بدلا من إقامته كل سنتين.

وأشار إلى ملاحظات اللجنة عن العروض المقدمة ومنها المحافظة على التراث العمانى واستخدام اللغة العربية الفصحى فى تقديم العروض، كما نوه عن أهمية تنظيم حلقات عمل فى مجال الكتابة والإخراج.

وفى ختام الحفل قام الشيخ محمد بن أحمد الحارثى، مستشار الدولة، بتكريم اللجان والضيوف والمكرمين والفرق المسرحية المشاركة، كما تم إعلان نتائج المهرجان وتكريم الفائزين، حيث فازت مسرحية (قرن الجارية) لفرقة الدن للثقافة والفن بجائزة أفضل عرض مسرحى أول وفازت فرقة السلطنة للثقافة والفن بمسرحية (حرب السوس) بجائزة أفضل عرض مسرحى ثانى وحصلت فرقة تواصل فى مسرحية (دمية القدر) بجائزة أفضل عرض مسرحى ثالث.

كما فاز الممثل جاسم البطاشى من فرقة مسقط الحر بجائزة أفضل ممثل دور أول فى مسرحية (قمر وصحراء) وفازالممثل هشام الحراصى من فرقة الرستاق بجائزة أفضل ممثل دور ثانى فى مسرحية (العيد) وحصلت على جائزة أفضل ممثلة دور أول نهاد الحديدية من فرقة الرستاق فى مسرحية (العيد) وجائزة أفضل ممثلة دور ثانى مريم الفارسية من فرقة مسقط الحر فى مسرحية (قمر وصحراء) بينما فاز بجائزة أفضل مخرج محمد خلفان لمسرحية (قرن الجارية)، وفاز بأفضل نص مسرحى بدر الحمدانى فى مسرحية (الرغيف الأسود) وأفضل سينوغرافيا لمسرحية (قمر وصحراء) لفرقة مسقط الحر.

وتضمن حفل الختام فيلما وثائقيا ليوميات المهرجان الذى تناول فعاليات متنوعة منذ انطلاقته فى السادس من الشهر الجارى، وألقت لجنة التحكيم بيانها الختامى، كما تم تكريم اللجان الضيوف إلى جانب تكريم الفائزين.



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صورة جماعية لراعى الحفل وعفاف شعيب مع الفائزين والمكرمين



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راعى الحفل والمسئولين وحضور كبير



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تكريم الفنانة عفاف شعيب



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كلمة الفنانة عفاف شعيب



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رئيس لجنة التحكيم يلقة بيان اللجنة .



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تسليم جوائز المهرجان



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تسليم جوائز المهرجان



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من تسليم جوائز المهرجان



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تسليم جوائز المهرجان



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تسليم جوائز المهرجان



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من تسليم جوائز المهرجان



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تسليم جوائز المهرجان



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من تسليم جوائز المهرجان



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تسليم جوائز المهرجان



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تسليم دروع للمشاركين



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تسليم دروع للضيوف



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صورة جماعية للفائزين



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من العروض المسرحية



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من العروض المسرحية



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صورة لراعى الحفل والحضور