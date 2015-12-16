بالصور.. تواجد مكثف لأنصار المرشحين أمام اللجان بقرى بنى سويف والواسطى

شهدت قرى المرشحين بدائرتى بنى سويف والواسطى، اليوم الأربعاء، تواجدًا مكثفًا لأنصارهم أمام مقر اللجان الانتخابية منذ فتح اللجان أبوابها فى التاسعة صباحًا، من أجل حشد أكبر عدد من الأصوات فى آخر أيام الإعادة للانتخابات البرلمانية بمحافظة بنى سويف.>وتوافد أنصار المرشحين بقرية باها مسقط رأس الدكتور أبو الخير عبد السميع، مرشح حزب الوفد، وفى قرية أهوة مسقط رأس الأخوين عاطف عبد الجواد وعبد الرحمن البرعى.

وفى الدائرة الثانية بمركز الواسطى كثف أنصار المرشح بدوى النويشى مرشح حزب مستقبل وطن أمام المقار الانتخابية بقرية الميمون، وهو ما فعله أنصار المرشح المستقل عصام خلاف، بقرية قمن العروس.

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>تجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد الناخبين، الذى يحق لهم التصويت بالعملية الانتخابية فى الدائرتين المعادتين بناء على حكم قضائى بالمحافظة يبلغ 620 ألفًا و995 ناخبًا لاختيار 5 أعضاء بمجلس النواب من إجمالى 10 مرشحين وصلوا لجولة الإعادة.



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