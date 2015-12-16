بالصور.. نائب رئيس جامعة المنوفية يشهد ختام تصفيات "إبداع 4"

تجرى الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية، التصفيات النهائية لاختيار أفضل العناصر من طلاب الجامعة للمنافسة فى مسابقة "إبداع 4 جائزة الشارقة بدولة الإمارات"، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

من جانبه قال الدكتور محمد شاهين مدير إدارة النشاط الفنى، إنه يجرى الآن اختيار أفضل الطلاب الموهوبين فى التصفيات النهائية للمرحلة التمهيدية للمنافسة فى المسابقة، مشيرأ إلى أنه تقدم عدد كبير من طلاب الجامعة فى الكورال، والمسرح، والموسيقى، والمراسل التليفزيونى، والفنون التشكيلية، والقصة القصيرة، والخط العربى، مؤكداُ على أنه وقع الاختيار على 15 طالباً وطالبة فى مسابقة القصة القصيرة، وهو عمل مفتوح سيقوم الطلاب بإخراجه والموسيقى التصويرية والسيناريست.

وأوضح أن هذه المنافسات انتهت أمس 15 من ديسمبر وتدخل المرحلة الثانية من التصفيات فى أبو قير بالإسكندرية وفى مدينة الأقصر فى خلال شهر يناير، وفبراير 2016، وذلك استعدادا للتصفيات النهائية التى تقام على مسرح وزارة الشباب بالقاهرة ويحضرها وزير الشباب والتعليم العالى .



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