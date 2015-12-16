رفع وإزالة 87 حالة تعد على 3 أفدنة بمراكز المنيا

أعلن المهندس كامل شاهين وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أنه تم رفع و إزالة عدد 87 حالة تعد بمساحة 3 أفدنة و12 قيراط و13 سهم في الفترة من 8 وحتى 14 ديسمبر، وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل المحافظة.

وأوضح انه تمت إزالة 61 حالة بالعدوة بمساحة 2 فدان و15 قيراط و22 سهم و 19 حالة بالمنيا بمساحة 15 قيراط و10 سهم وعدد 4 حالات بسما لوط بمساحة 2 قيراط و17 سهم وحالتين بمركزي ملوي ودير مواس بمساحة قيراط و12 سهم بالإضافة إلى حالة تعدى إصلاح زراعي على مساحة قيراط.

من جانبه ، وجه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بضرورة استمرار حملات الإزالة للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها ، وكلف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة .