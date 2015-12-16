زحام مرورى بسبب تعطل أتوبيس نقل عام بمنزل كوبرى أحمد سعيد فى غمرة

توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات بمنزل كوبرى أحمد سعيد، بسبب عطل فى أتوبيس نقل عام، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام القادم من مناطق غمرة وشارع رمسيس وفى طريقه إلى ميدان العباسية وكوبرى أكتوبر، وانتقل رجال المرور لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقى الرائد وائل عجاج، مشرف عمليات مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمنزل كوبرى أحمد سعيد فى غمرة بعطل فى أتوبيس نقل عام، وبدوره تم الدفع برجال المرور وبصحبتهم ونش لسحب الأتوبيس ليمين الطريق لحين إصلاحه وتنظيم حركة المركبات.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من مناطق التحرير وعبد المنعم رياض وفى اتجاهه إلى مناطق الجيزة، وكذلك الأمر بشارع لطفى السيد وبمنزل كوبرى الطيران اتجاه نفق المرغنى، وظهر انسياب محدود أعلى كوبرى 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد اتجاه المهندسين والعكس، وانتظمت حركة السيارات أعلى محور كورنيش النيل للقادم من المعادى اتجاه مناطق القاهرة فى ظل تواجد رجال المرور لتسيير حركة المركبات.

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