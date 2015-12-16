مديرا مرور القاهرة والجيزة يقودان جولات لتفقد الأكمنة والارتكازات المرورية

يقود اللواء علاء الديجوى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملات بمناطق وسط البلد لرصد المخالفات المرورية، فضلًا عن تفقد عدد من الأكمنة والخدمات المرورية بقطاعات محاور وميادين العاصمة.

وشدد على رصد المخالفات المرورية ومتعاطى المواد المخدرة أثناء استقلالهم للسيارات، مؤكدًا ضرورة استمرارية الحملات لإعادة الأمن والإستقرار والانضباط المرورى للشارع المصرى بمختلف القطاعات الأمنية وفرض الانضباط بالشارع.

كما تفقد اللواء مجدى إسماعيل مدير مرور الجيزة، كافة الخدمات المرورية لمعرفة مدى انتظامهم فى الخدمات، كما تفقد الحملات المرورية المنتشرة أعلى الطرق للعمل على رصد المخالفات، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور.

وحرص على تفقد عدد من وحدات التراخيص، لمعرفة مدى سير إجراءات استخراج أوراق التراخيص، والاستماع لشكاوى المواطنين، وشدد على معاملتهم بطريقة جيدة لدى العاملين بالوحدات.