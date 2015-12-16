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حبس مسئول جمعية إسكان بأسيوط 4أيام لاستيلائه على 600 ألف جنيه من مقاول

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حبس مسئول جمعية إسكان بأسيوط 4أيام لاستيلائه على 600 ألف جنيه من مقاول حبس مسئول جمعية إسكان بأسيوط 4أيام لاستيلائه على 600 ألف جنيه من مقاول
أمرت نيابة ثان أسيوط بحبس "خالد .ع" رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية للإنشاء والتعمير بأسيوط 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة استغلال وظيفته والاستيلاء على شيكات مالية تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه خاصة بأحد المقاولين المتعاملين مع الجمعية.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من العقيد طارق عيسى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة الوجه القبلى، يفيد بورود بلاغ من "عباس م " مقاول ومقيم بمركز بركة السبع، يتهم فيه "خالد .ع" رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير باستغلال موقعه، والاستيلاء على شيكات مالية خاصة به تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه.

وكشفت التحريات، أن رئيس مجلس الإدارة استغل موقعه وحصل على 2 شيك لصالح المقاول، بالتلاعب والتزوير عن طريق تظهير الشيكين لنفسه والاستيلاء على المبلغ المالى المذكور وقيمته "600 ألف جنيه".وأشارت التحريات أيضا إلى أن المقاول من المتعاقدين للعمل مع الجمعية لتنفيذ بعض مشروعات الإسكان والمياه والصرف الحكومية والأهلية.

وتمكنت القوات من ضبطه بمقر الشركة، وتحرر المحضر رقم 6591 إدارى ثان أسيوط .
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