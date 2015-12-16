إزالة التعديات على أرض أملاك دولة بمركز العدوة فى المنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا بإزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض فضاء أملاك دولة 200 متروذلك استجابة لمطلب اهالى مدينة العدوة وتنفيذاً لتوجيهات اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بإزالة اى حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة .

قال محمود سعد رئيس مركز ومدينة العدوة انه تم تحرير محضر لأحد مواطنى مركز العدوة نظراً لقيامه بتشوين مواد للبناء من رمل ـ اسمنت ـ بلوك حجرى بقطعة ارض فضاء أملاك دولة تقع أمام محكمة العدوة تمهيداً للبناء عليها بدون ترخيص مشيراً إلى أن هذه الأرض تمر بها وصلات لمرافق مياه وكهرباء وصرف صحى مما قد يضر بعدد كبير من مواطنى العدوة وتم رفع وإزالة التشوينات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة منعاً لوقوع اى أضرار أو خسائر وحفاظً على اراضى أملاك الدولة .

من جانبه ، كلف المحافظ جميع رؤساء المراكز والأحياء باتخاذ إجراءات رادعة ضد أي متعدِ على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة أو الأراضي الزراعية و استغلال جميع أراضي أملاك الدولة بالمحافظة في القطاعات المخصصة لها وخاصة في مجال النفع العام لتعظيم الاستفادة منها .