مقاتلات التحالف العربى تقصف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى تعز

> شنت مقاتلات التحالف العربى اليوم الأربعاء غارات جوية أستهدفت مواقع للحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة تعز 257/ كلم جنوب العاصمة صنعاء/ بعد يوم من الإعلان عن وقف إطلاق النار تزامنا مع انطلاق مشاورات السلام "جنيف2".

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف قصفت مواقع للحوثيين فى الجبهتين الشرقية والغربية للمدينة ، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقوات الجيش والمقاومة الشعبية.

وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت بعد "الخروقات التى ارتكبها مقاتلو الحوثيين وصالح ، حيث شنوا قصفاً عنيفا وعشوائيا على الأحياء السكنية منذ أمس الثلاثاء ، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين".

واستهدف القصف أحياء ثعبات و جبل جره ووادى القاضى والمناخ وقرى صبر.