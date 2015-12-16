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الأهلي: بيسيرو استقر على تشكيل الموسم بأكمله وليس مباراة سموحة فقط

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الأهلي: بيسيرو استقر على تشكيل الموسم بأكمله وليس مباراة سموحة فقط الأهلي: بيسيرو استقر على تشكيل الموسم بأكمله وليس مباراة سموحة فقط

وضع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي الخطوط العريضة لمشواره مع الفريق هذا الموسم.

وقال محمد عبد العظيم مدرب الأهلي: "عملنا فترة إعداد جيدة على 3 مراحل، بدأت بيومين في ، ثم 11 يومًا في دبي، و10 أيام في القاهرة".

وأكد أن الجهاز الفني استفاد كثيرًا من معسكر الإمارات، وخاض خلاله مباراتين وديتين أمام دبي الإماراتي والصفاقسي التونسي، حيث كان اللقاء الأخير شبه رسمي.

وأضاف "عظيمة" عبر قناة ناديه "لقد تعارف اللاعبون والجهاز الفني، وبيسيرو استقر على التشكيلة والخطة التي سيخوض بها الموسم بكامله، وليس لقاء سموحة فقط".

ويلعب الأهلي مع سموحة يوم الخميس في الجولة الثامنة من الدوري.

وتابع "مواجهة سموحة صعبة للغاية، فهو فريق مميز يضم تشكيلة قوية، ويقوده مدرب قدير، ولكن أعد الجماهير بتحقيق الفوز وتحقيق بداية قوية بعد التوقف".

واستهل الأهلي الموسم بثلاثة انتصارات متتالية، على طلائع الجيش وغزل المحلة وبتروجت، ثم خسر أمام مصر للمقاصة.

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