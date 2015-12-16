أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يوضح تطورات إصابة عبد الظاهر وحمدي زكي

Google+ Print
الأهلي يوضح تطورات إصابة عبد الظاهر وحمدي زكي الأهلي يوضح تطورات إصابة عبد الظاهر وحمدي زكي

لا يعاني ثنائي الأهلي أحمد عبد الظاهر ومحمد حمدي زكي من إصابات قوية، وفقًا لتأكيدات محمد عبد العظيم مدرب الفريق.

وقال عظيمة: "عبد الظاهر وحمدي زكي من العناصر المهمة بالفريق، ولكنهما للأسف تعرضا لإصابات مختلفة خلال معسكر الإمارات".

وأشار عبر قناة ناديه إلى أن محمد حمدي يعاني من كدمة شديدة في عضلة السمانة، وينفذ برنامج فردي تحت إشراف مخطط الأحمال البرتغالي.

وأضاف أن عبد الظاهر يعاني من شد عضلي، وشارك مع الفريق في تدريبات الجري حول الملعب خلال المران الأخير.

وأكد عظيمة أن الثنائي سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال 3 أيام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع