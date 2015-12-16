الأهلي يوضح تطورات إصابة عبد الظاهر وحمدي زكي

لا يعاني ثنائي الأهلي أحمد عبد الظاهر ومحمد حمدي زكي من إصابات قوية، وفقًا لتأكيدات محمد عبد العظيم مدرب الفريق.

وقال عظيمة: "عبد الظاهر وحمدي زكي من العناصر المهمة بالفريق، ولكنهما للأسف تعرضا لإصابات مختلفة خلال معسكر الإمارات".

وأشار عبر قناة ناديه إلى أن محمد حمدي يعاني من كدمة شديدة في عضلة السمانة، وينفذ برنامج فردي تحت إشراف مخطط الأحمال البرتغالي.

وأضاف أن عبد الظاهر يعاني من شد عضلي، وشارك مع الفريق في تدريبات الجري حول الملعب خلال المران الأخير.

وأكد عظيمة أن الثنائي سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال 3 أيام.