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الجيش الألمانى يشارك فى دعم الغارات الجوية على مواقع داعش فى سوريا

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الجيش الألمانى يشارك فى دعم الغارات الجوية على مواقع داعش فى سوريا الجيش الألمانى يشارك فى دعم الغارات الجوية على مواقع داعش فى سوريا

> بدأ الجيش الألمانى دعم الغارات الجوية التى تستهدف مواقع تنظيم داعش فى سورية، وقال متحدث باسم قيادة المهام الخارجية للجيش الألمانى فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طائرة تزود بالوقود تابعة لسلاح الجو الألمانى قامت ليلة الثلاثاء/الأربعاء بتزويد مقاتلتين تابعتين للتحالف الدولى ضد داعش بالوقود فى الجو.

وأضاف المتحدث أن طائرة الجيش الألمانى من طراز إيرباص (إيه 310) حلقت لمدة خمس ساعات فى الجو، يذكر أن البرلمان الألمانى (بوندستاج) وافق على مشاركة الجيش الألمانى فى مهام لمكافحة داعش، وذلك فى أعقاب الهجمات الإرهابية فى باريس.

ومن المنتظر أن تبدأ ست طائرات استطلاع ألمانية من طراز "تورنادو" فى التجسس على داعش. كما تدعم سفينة حربية ألمانية حاملة الطائرات "شارل دى جول" التى تنطلق منها مقاتلات فرنسية لمكافحة داعش، تجدر الإشارة إلى أن هذه ثالث مهمة قتالية دفاعية فى تاريخ الجيش الألمانى منذ تأسيسه قبل 60 عاما، وذلك عقب مشاركته فى حرب كوسوفو عام 1999 والمهمة القتالية لحلف شمال الأطلسى (الناتو) فى أفغانستان، والتى انتهت عام .2014

ويشارك الجيش الألمانى فى مهمة مكافحة داعش بنحو 1200 جندى، ولم يدل المتحدث باسم قيادة المهام الخارجية للجيش الألمانى ببيانات عن جنسية المقاتلتين اللتين تم تزويدهما بالوقود، ويشارك فى الغارات الجوية على داعش فى سورية والعراق مقاتلات فرنسية وأمريكية وبريطانية وعربية.

وترى الألمانية أن مهمة مكافحة داعش تحظى بغطاء أممى عبر عدة قرارات من الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة، وفى المقابل يخالف حزب "اليسار" الألمانى الحكومة الألمانية فى هذا الموقف، ويتمسك الحزب بحقه فى تقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية ضد مشاركة الجيش الألمانى فى هذه المهمة.
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مصر 365

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