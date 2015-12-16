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المالية العمانية تطلب من الوزراء تسليم سيارات الزيارات الميدانية

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المالية العمانية تطلب من الوزراء تسليم سيارات الزيارات الميدانية المالية العمانية تطلب من الوزراء تسليم سيارات الزيارات الميدانية
أبلغت وزارة المالية بسلطنة عمان جميع الوزارات والجهات الحكومية بإلغاء جميع سيارات الجولات التفقدية والزيارات الميدانية المخصصة لأصحاب الوزراء ومن فى مرتبتهم والوكلاء وتسليمها حسبما جاء فى بيان لوزارة المالية.

وأشار البيان، إلى أنه يجب إعادة جميع السيارات المعنية إلى وزارة المالية فى موعد أقصاه نهاية هذا الشهر، وعلى الوزارات والجهات الحكومية ذات الطابع الخدمى والتى تقتضى طبيعة عملها القيام بجولات رسمية ميدانية لغرض المتابعة أو التفتيش استغلال السيارات المتوفرة لديها لتغطية المهمات المتعلقة بالجولات التفقدية والزيارات الميدانية.

ويأتى هذا التوجه، فى ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية واستكمالا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء فى جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 15 من ديسمبر الجارى بشأن التقليل من آثار النفط على الموازنة العامة للدولة وعلى الوضع المالى بصفة عامة، وتنفيذا لتوصيات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بمراجعة كافة أوجه الإنفاق الحكومى ورفع كفاءته والتقليل من عجز الموازنة العامة للدولة.
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مصر 365

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