بعد ظهور إنفلونزا الطيور مجددا..فرنسا تجرى تحاليل للدواجن بعد حظر تصديرها

يجرى الباحثون الفرنسيون فى الوكالة الوطنية للأمن الصحى والغذائى الفرنسى تحاليلهم على فيروس إنفلونزا الطيور من "إتش.إن.وان" و"إتش أن وان 2" و"إتش 5 وأن 9" بعد أن ظهرت إنفلونزا الطيور مجدداً فى فرنسا فى 25 نوفمبر الماضى بعد أن تم القضاء عليها فى عام 2006.

كما يجرى وزير الزراعة الفرنسى اتصالاته مع العديد من الدول التى أوقفت استيراد الطيور البيضاء، والبط / الفواجرا "كبد البط أو الأوز المسمن"، خاصة بالنسبة للسوق اليابانى الذى كان يستورد 600 طن، وتصل قيمتها إلى 107 ملايين يورو.

وأوضح الوزير أنه تم ذبح أكثر من 68 ألف دجاجة حتى لا تنتشر العدوى، وأنه تم أخذ الاحتياطات مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.