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محمد بن راشد يشهد حفل تخريج مرشحين طيارين وجويين في كلية خليفة الجوية

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محمد بن راشد يشهد حفل تخريج مرشحين طيارين وجويين في كلية خليفة الجوية محمد بن راشد يشهد حفل تخريج مرشحين طيارين وجويين في كلية خليفة الجوية

 رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - حفل تخريج دورة المرشحين الطيارين الـ/ 45 / ودورة المرشحين الجويين الـ/ 12 / ودورة المرشحات الخامسة في كلية خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين صباح اليوم.
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