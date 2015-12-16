محمد بن راشد يشهد حفل تخريج مرشحين طيارين وجويين في كلية خليفة الجوية

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - حفل تخريج دورة المرشحين الطيارين الـ/ 45 / ودورة المرشحين الجويين الـ/ 12 / ودورة المرشحات الخامسة في كلية خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين صباح اليوم.

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