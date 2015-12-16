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اختطاف 16 صيادًا قطريًا في صحراء النجف بالعراق

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اختطاف 16 صيادًا قطريًا في صحراء النجف بالعراق اختطاف 16 صيادًا قطريًا في صحراء النجف بالعراق

صياد قطري – أرشيفية

احتطفت مجموعة مسلحة 16 صيادًا قطريًا في صحراء النجف بالعراق.

وأفاد مصدر في الشرطة العراقية، بحسب ما نقلته “روسيا اليوم” ، اليوم الأربعاء،  بأن مجموعة مسلحة اختطفت 16 صيادا قطريا في صحراء النجف.

ووفقًا لحديث  المصدر لـ “السومرية نيوز”، الذي نقلته روسيا اليوم، فإن “مسلحين مجهولين يرتدون الزي العسكري قاموا، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، باختطاف 16 صيادا قطريا من صحراء النجف الواقعة جنوب غرب المحافظة”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المسلحين اقتادوا المخطوفين إلى جهة مجهولة”، مشيرًا الى أن “القوات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث، وبدأت بعملية تفتيش بحثا عن المخطوفين”.

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