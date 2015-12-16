«الإسكان»تبدأ تنفيذ مشروعات جديدة بالوادى الجديد

صرح المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد، بأنه جار تنفيذ عدة مشروعات على أرض المحافظة من ضمنها استكمال مشروع إنشاء وحدات سكنية للحالات الأولى بالرعاية بمركز الفرافرة، حيث تم ترسية العمارة رقم 2 بقيمة 750 ألف جنيه، وجارى إصدار الإسناد والبدء فى التنفيذ.

و أضاف حسين، فى بيان له اليوم، بأنه تم البدء فى التنفيذ بإنشاء حنفيات حريق فى المراكز الخمسة بالمحافظة بقيمة 500 ألف جنيه، وتم ترسية تطوير جراج الإدارة الصحية بالداخلة بقيمة مليون و750 ألف جنيه، وأيضا استكمال الوحدة المحلية بقرية القصر بمركز الداخلة بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه.كما سيتم رفع كفاءة البوابة الرئيسية بالمنيرة طريق الخارجة – أسيوط بقيمة 200 ألف جنيه.

وأشار وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد إلى بأنه خلال 48 ساعة سيتم الانتهاء من أعمال تنسيق وتجميل الموقع العام (لاند سكيب) بحمام السباحة التدريبى بقيمة 400 ألف جنيه.