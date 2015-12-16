بعد إصابة 25 تلميذا.. دليلك الكامل عن الإصابة بالجديرى المائى وعلاجه

الجديرى المائى

>بعد إصابة العديد من التلاميذ الذى وصل عددهم إلى 25 فى مدرسة النهضة الابتدائية بقرية العواسجة مركز ههيا بالشرقية، بفيروس الجديرى المائى، وتم منحهم إجازة إجبارية لمدة أسبوعين، لحين تماثلهم للشفاء. الجديرى المائى مرض فيروسى جلدى

>يجب أن نتعرف على كل ما يخص الإصابة بفيروس "الجديرى المائى"، وهذا ما يقدمه لنا الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقاً، مؤكدا أن الإصابة بالجديرى المائى يعد من الأمراض الفيروسية الجلدية، التى يصاب بها الجميع ولكن الأطفال بشكل خاص. الفقاقيع أهم أسباب الإصابة بالجديرى المائى

>ويتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الجديرى المائى يظهر على هيئة بقع حمراء تتحول إلى حبوب ثم فقاقيع مصابة بالصديد، وهذه تعد العلامات الأكثر وضوحاً ومن علامات الإصابة بفيروس الجديرى المائى. أعراض الإصابة بالجديرى المائى

>ويضيف استشارى الأمراض الجلدية، أن الإصابة بالجديرى المائى يصاحبه ارتفاع فى درجة حرارة الجسم والشعور بالكسل والضعف العام، وتستمر هذه الأعراض المصاحبة إلى الفقاقيع المصاحبة بالصديد إلى ما يكثر عن شهر كامل. علاج الجديرى المائى

>ويؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، ضرورة خضوع المريض للراحة التامة والاهتمام بتناول عسل النحل والأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة كالحديد وما أشبه ذلك، وأيضا الاهتمام بوضع المس على الأماكن المصابة بالجديرى المائى، وذلك عن طريق مطهر للجلد ثم الدهان بكريمات مضادة للفيروسات، مع تناول أدوية مخفضة للحرارة ومسكنة للألم. طرق العدوى من الجديرى المائى

>وأخيراً يضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الجديرى المائى ينتقل من طفل إلى آخر عن طريق الجهاز التنفسى، وينتشر بكثرة خلال فصل الخريف".

شبكةعيونالإخبارية

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