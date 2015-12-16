ضبط عاطل تخصص فى خطف حقائب السيدات بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل تخصص خطف حقائب السيدات أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالمحافظة حول ورود عدة بلاغات لوقائع سرقة حقائب من السيدات عن طريق شخص يستقل دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبإجراء التحريات السرية أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة وهو المتهم "كريم.ن"، 27 عاما، عاطل، ومقيم بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب.

وعقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.