أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط عاطل تخصص فى خطف حقائب السيدات بالقليوبية

Google+ Print
ضبط عاطل تخصص فى خطف حقائب السيدات بالقليوبية ضبط عاطل تخصص فى خطف حقائب السيدات بالقليوبية
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل تخصص خطف حقائب السيدات أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالمحافظة حول ورود عدة بلاغات لوقائع سرقة حقائب من السيدات عن طريق شخص يستقل دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبإجراء التحريات السرية أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة وهو المتهم "كريم.ن"، 27 عاما، عاطل، ومقيم بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب.

وعقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365