تأخر فتح 16 لجنة فى اليوم الثانى لانتخابات دمنهور لعدم وصول القضاة

أكدت غرفة عمليات الانتخابات البرلمانية بمحافظة البحيرة، تأخر فتح 16 لجنة انتخابية بدائرة بندر ومركز دمنهور، لعدم وصول القضاة حتى الآن.

وقد شهدت اللجان الانتخابية بدائرة دمنهور إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام اللجان بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين اللجان، تحسبا لأى خروج على القانون.

وقامت قوات الجيش بالتنسيق مع الشرطة برفع حالة الاستعداد والاستنفار الأمنى حول اللجان، حيث تم وضع الحواجز الحديدية، ومنع مرور السيارات والسماح للمواطنين بالمرور.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد ألغت الانتخابات فى دائرة بندر ومركز دمنهور قبل جولة إعادة المرحلة الأولى، بسبب إدراج "مبروك زعيتر" ضمن المرشحين رغم صدور حكم بحبسه 5 سنوات فى اتهامه بالقتل.

يذكر أن 551 ألفا و752 ناخبا لهم الحق فى التصويت فى انتخابات دائرة بندر ومركز دمنهور موزعين على 268 لجنة انتخابية يضمها 97 مقرا انتخابيا.