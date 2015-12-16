وصول 12 ألفا و795 طن كيماويات لميناء الأدبية بالسويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة نورمانا وعلى متنها 8795 طن أحماض خطرة "حامض كبريتيك" قادمة من إيطاليا، وقد تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة، والسفينة نور وعلى متنها 4 آلاف طن كيماويات "كلوريد بوتاسيوم" قادمة من العقبة.

يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 746 راكبا و47 سيارة و14 شاحنة، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 58 شاحنة و10ركاب، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 83 شاحنة و11 راكبا، والسفينة الحرية وعلى متنها 81 شاحنة، والسفينة النوى إكسبريس وعلى متنها 67 شاحنة.

على جانب آخر شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 530 راكبا و37 سيارة و14 شاحنة، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 59 شاحنة و10ركاب، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 62 شاحنة و77 راكبا، والسفينة الحرية وعلى متنها 23 شاحنة و7 ركاب، والسفينة النوى إكسبريس وعلى متنها 68 شاحنة و30 سيارة، كما غادر الميناء السفينة فلاج إكسندروس وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة وعلى متنها 515 راكبا منهم 44 معتمرا و1 باص عمرة و2 باص جيت و25 سيارة .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 523 راكبا و2 سيارة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 82 راكبا و1 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 46 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 756 راكبا منهم 372 معتمرا و8 باصات عمرة و7 شاحنات و5 سيارات، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 54 راكبا و1 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 49 شاحنة .