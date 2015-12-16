وصول 12 ألف و795 طن كيماويات لميناء الأدبية

وصول 767راكب و303 شاحنة لميناء سفاجا

>

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لإستقبال السفينة نورمانا و على متنها 8795 طن أحماض خطرة حامض كبريتيك قادمة من إيطاليا و قد تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة و السفينة نور و على متنها 4 الاف طن كيماويات كلوريد بوتاسيوم قادمة من العقبة.يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 746 راكب و 47 سيارة و14 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 58 شاحنة و 10راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 83 شاحنة و 11 راكب و السفينة الحرية و على متنها 81 شاحنة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 67 شاحنة.

على جانب آخر شهد ميناء سفاجا بالأمس إستقبال العبارة مسرة و على متنها 530 راكب و 37 سيارة و14 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 59 شاحنة و 10راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 62 شاحنة و 77 راكب و السفينة الحرية و على متنها 23 شاحنة و 7 راكب و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 68 شاحنة و 30 سيارة كما غادر الميناء السفينة فلاج اكسندروس و على متنها 44 الف طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا.

وصول 1120 راكب لميناء نويبع

>

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 515 راكب منهم 44 معتمر و 1 باص عمرة و 2 باص جيت و 25 سيارة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 523 راكب و 2 سيارة و العبارة برنسيسة و على متنها 82 راكب و 1 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 46 شاحنة كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 756 راكب منهم 372 معتمر و 8 باص عمرة و 7 شاحنة و 5 سيارة و العبارة برنسيسة و على متنها 54 راكب و 1 سيارة و السفينة بريدج و على 49 شاحنة.