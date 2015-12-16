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وصول 12 ألف و795 طن كيماويات لميناء الأدبية

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وصول 12 ألف و795 طن كيماويات لميناء الأدبية وصول 12 ألف و795 طن كيماويات لميناء الأدبية
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لإستقبال السفينة نورمانا و على متنها 8795 طن أحماض خطرة حامض كبريتيك قادمة من إيطاليا و قد تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة و السفينة نور و على متنها 4 الاف طن كيماويات كلوريد بوتاسيوم قادمة من العقبة.

وصول 767راكب و303 شاحنة لميناء سفاجا
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يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 746 راكب و 47 سيارة و14 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 58 شاحنة و 10راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 83 شاحنة و 11 راكب و السفينة الحرية و على متنها 81 شاحنة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 67 شاحنة.

على جانب آخر شهد ميناء سفاجا بالأمس إستقبال العبارة مسرة و على متنها 530 راكب و 37 سيارة و14 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 59 شاحنة و 10راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 62 شاحنة و 77 راكب و السفينة الحرية و على متنها 23 شاحنة و 7 راكب و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 68 شاحنة و 30 سيارة كما غادر الميناء السفينة فلاج اكسندروس و على متنها 44 الف طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا.

وصول 1120 راكب لميناء نويبع
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يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 515 راكب منهم 44 معتمر و 1 باص عمرة و 2 باص جيت و 25 سيارة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 523 راكب و 2 سيارة و العبارة برنسيسة و على متنها 82 راكب و 1 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 46 شاحنة كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 756 راكب منهم 372 معتمر و 8 باص عمرة و 7 شاحنة و 5 سيارة و العبارة برنسيسة و على متنها 54 راكب و 1 سيارة و السفينة بريدج و على 49 شاحنة.

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