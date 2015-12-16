مصرع شخص وضبط 4 بحوزتهم أسلحة ومخدر الهيروين خلال حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط 4 أشخاص، ومصرع آخر بطلق نارى، وبحوزتهم بندقية آلية وفرد خرطوش و14 طلقة نارية و250 جرامًا من مخدر الهيروين.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا بأنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة المنايل، اشتبهت القوة فى مجموعة من الأشخاص بأحد الأماكن النائية بالمنطقة، وبالتوجه إليهم لفحصهم وحال اقتراب القوات منهم فوجئت بقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فبادلتهم حتى أمكن السيطرة عليهم وضبط كلٍ من:

"فرج.إ.ع" شهرته سامح السويسى 34 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص، مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" وسبق اتهامه فى 20 قضية "سلاح – مخدرات – سرقة متنوعة – سرقة بالإكراه – إتلاف – مشاجرة - جرائم تموينية" والمحكوم عليه هارب فى قضية "سرقة" بالحبس سنة،

>و"خالد.ع.أ" 48 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضيتى "سلاح نارى – سلاح أبيض".

كما تم ضبط "خالد. ج. س" وشهرته خالد المحلاوى، 31 سنة ومقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص، وسبق اتهامه فى 3 قضايا "مخدرات" والمحكوم عليه هارب فى قضية "تبديد" بالحبس سنة، و"وزياد.س.م" 17 سنه ومقيم بدائرة المركز، وأحمد عابدين حسبما قرر المتهمون المذكورون، وجار تحديده، ومصاب بطلق نارى وبحوزته فرد خرطوش و4 طلقات من ذات العيار وفارغ طلقة، وشنطة بداخلها لفافات ورقية تحوى مسحوق الهيروين المخدر وزنت (250 ) جراما، ومبلغ مالى وتوفى فور وصوله للمستشفى.

وعثر بمكان الواقعة على بندقية آلية عيار 7,62×39 بخزينتها (10) طلقات من ذات العيار المستخدمة فى الواقعة، وقام حائزها بإلقائها بمكان الواقعة، وفر هارباً، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بترددهم على المتهم الخامس المتوفى بقصد شراء المواد المخدرة منه لتعاطيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.