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صور| قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب 40 كيس متفجرات و2.5مليون قرص مخدر

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صور| قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب 40 كيس متفجرات و2.5مليون قرص مخدر صور| قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب 40 كيس متفجرات و2.5مليون قرص مخدر

 

إحباط محاولة تهريب المتفجرات والمخدرات

أحبطت قوات حرس الحدود، محاولة تهريب 40 كيس متفجرات و2.5 مليون قرص مخدر.

وقال المتحدث العسكري للقوات الميلحة، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على “فيسبوك” إنه في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومنع عمليات التهريب إلى داخل البلاد ، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عربة ملاكى بمنطقة نفق الشهيد  أحمد حمدى عثر بداخلها على عدد (40) كيس من المواد المتفجرة وعدد (8) عبوة إسطوانية الشكل من نفس المادة بإجمالى وزن (32 كجم ) ومبلغ مالى يقدر بـ (42822) جنيهاً مخبأين داخل مخبأ سرى على الأجناب الخلفية للعربة .
> وأضاف بيان المتحدث العسكري،  أن قوات حرس الحدود ضبطت عربة تويوتا لاند كروزر بدون لوحات معدنية بمنطقة البويطى تحتوى على عدد (1,12) مليون قرص لعقار الترامادول المخدر وعدد (1,28) مليون قرص لعقار التامول المخدر، و تم تسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 

 

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