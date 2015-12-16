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شلل مروري علي الطريق الدائري بسبب حادث تصادم

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شلل مروري علي الطريق الدائري بسبب حادث تصادم شلل مروري علي الطريق الدائري بسبب حادث تصادم

شلل مرورى فى الميادين الكبرى

شهدت محافظتى القاهرة والجيزة اليوم اﻻربعاء انتظام فى الحركة وكثافات مرورية متوسطة فيما شهد الطريق الدائرى من الطريق الزارعى للمحور عند كوبرى بسوس كثافات مرورية كبيرة بسبب حادث تصادم

كما شهد الطريق الدائري من اﻻوتوستراد لمخرج السخنة عند كارفور كثافات بسبب حادث تصادم وتم وصول سيارات اﻻسعاف لنقل المصابين فى ظل تواجد مرورى مكثف لتسيير الحركة وسحب الكثافات.

وشهد الطريق الدائرى من وصلة المريوطية للصحراوى كثافان بسبب حادث تصادم وطريق السويس من الدائرى لمدينتى كثافات واﻻتوستراد والمحور من الصحرواى لميدان جهينة شهد كثافات فيما أعلى كوبرى أكتوبر و بالوصلة المعلقة فى الاتجاهين للقادم من مدينة نصر وفى طريقه لميدان رمسيس وعبد المنعم رياض كثافات وكوبرى 15مايو والطريق الدائرى من حلون للاتوستراد شهد كثافات صلاح سالم من كوبري أكتوبر للمطار شهد كثافات.

وفى نفس السياق شهد كورنيش النيل حالة من السيولة بينما شهدت مناطق وسط البلد وقصر النيل والقصر العينى وصلاح سالم ونفق اﻻزهر ومحور 26 يوليو حالة من السيولة وكثافات متحركة .

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