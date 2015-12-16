أمن القليوبية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالخانكة

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة السيارات بالخانكة تحت تهديد السلاح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم الخانكة بضبط "إسلام.ع" و"حسام.ا" و"محمد.س" بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، ومحرر ضدهم العديد من محاضر السرقة بالإكراه.

وعقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين عقب أكمنة أعدت لذلك، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وأنهم كانوا يروجون السيارات المسروقة إلى أحد عملائهم، تحرر عن تلك الإجراءات محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.