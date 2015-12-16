القبض على صاحب مخزن سلع غذائية بحيازته طن فول منتهى الصلاحية بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من القبض على صاحب مخزن للسلع الغذائية، غير مرخص بحيازته كميات من الفول منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، تفيد قيام صاحب مخزن بنطاق محافظة القاهرة، لبيع السلع ويعمل بدون ترخيص، ولا تتوافر الاشتراطات الصحية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة، وتمكنوا من ضبط صاحب المخزن وبحيازته طن و250 كيلو فول منتهى الصلاحية وبدون أى فواتير، تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.