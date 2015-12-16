أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على صاحب مخزن سلع غذائية بحيازته طن فول منتهى الصلاحية بالقاهرة

Google+ Print
القبض على صاحب مخزن سلع غذائية بحيازته طن فول منتهى الصلاحية بالقاهرة القبض على صاحب مخزن سلع غذائية بحيازته طن فول منتهى الصلاحية بالقاهرة
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من القبض على صاحب مخزن للسلع الغذائية، غير مرخص بحيازته كميات من الفول منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، تفيد قيام صاحب مخزن بنطاق محافظة القاهرة، لبيع السلع ويعمل بدون ترخيص، ولا تتوافر الاشتراطات الصحية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة، وتمكنوا من ضبط صاحب المخزن وبحيازته طن و250 كيلو فول منتهى الصلاحية وبدون أى فواتير، تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي