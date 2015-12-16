إحباط طرح 131طنا من حلوى المولد النبوى فاسدة بالأسواق خلال حملة تموينية

وجهت وزارة الداخلية حملات تموينية مكبرة، استهدفت مصانع وشركات إنتاج حلوى مولد النبى، لضبط الحلويات الفاسدة قبل طرحها بالأسواق حتى لا تضر بصحة المواطنين.

وكانت وردت معلومات للواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، مفادها قيام المسئولين عن شركة للحلويات بالعبور بإنتاج وتصنيع حلوى المولد النبوى الشريف، مستخدمين رواكد الأعوام السابقة الفاسدة وإعادة تدويرها وإدخالها فى التصنيع، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول فى الأسواق مدخلين الغش والتدليس على جمهور المستهكلين، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وتم إيفاد مأمورية أمنية شارك فيها العقيد حسن مدنية بمباحث التموين ولجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة وتم مداهمة المكان، وعثر بداخله على 100 طن حلوى معباة داخل عبوات.

كما تم ضبط 31 طن جلوكوز وجوز هند وسكر ودقيق وأدوات تصنيع الحلويات مجهولة المصدر، وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرا فنيا يفيد بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وأوصت بإعدامها، وأن المصنع غير متوافر به الاشتراطات الصحية، وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة للتحليل.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، أن الحملات التموينية على المصانع والشركات الخاصة بإنتاج الحلوى مستمرة قبل الاحتفالات بذكرى المولد النبوى الشريف.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لـ"اليوم السابع" أن الحملات التموينية تهدف إلى ملاحقة السلع الغذائية

>الفاسدة ومراقبة الأسواق بصفة دورية على مدار الـ24 ساعة، بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بحماية قوت وطعام المصريين ومنع الغش والتدليس.

وأردف مدير شرطة التموين، أن الإدارة تعتمد على الحملات المفاجئة على الأسواق لضبط المخالفات، فضلاً عن تلقيها بلاغات من جمهور المواطنين وفحصها.

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