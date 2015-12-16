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واشنطن بوست: السعودية تعزز قيادتها للعالم السنى ضد إيران الشيعية

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واشنطن بوست: السعودية تعزز قيادتها للعالم السنى ضد إيران الشيعية واشنطن بوست: السعودية تعزز قيادتها للعالم السنى ضد إيران الشيعية
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إعلان عن تشكيل تحالف إسلامى عسكرى لمحاربة الإرهاب العالمى هو محاولة للاستجابة للتأكيدات الغربية بأن الرياض تستطيع أن تفعل المزيد فى الحرب على داعش، وأن تعزز قيادتها للعالم السنى ضد إيران الشيعية.

وأشارت الصحيفة إلى المؤتمر الصحفى الذى أعلنه وزير الدفاع وولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، والذى وصفته بالنادر، وقال فيه أن التحالف الذى سيكون مقره الرياض سينسق المساعدات المتبادلة فى مجال مكافحة الإرهاب بين الدول الأعضاء من كافة العالم الإسلامى.

وقالت واشنطن بوست أن إدارة أوباما كانت قد دعت مرارا كل شركائها فى مجال مكافحة الإرهاب إلى زيادة جهودهم. وقال وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر خلال زيارة له للشرق الأوسط "نعم، نود أن تفعل دول الخليج المزيد". وقال إنه كان لديه مقترحات لكافة الشركاء فى التحالف حول الأشياء التى يعتقد أن بإمكانهم المساهمة بها.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين رفيعى المستوى بالإدارة الأمريكية إنهم يتوقعون أن تعلن بعض الدول العربية فى المستقبل القريب أنها ستواصل حملتها الجوية وعملياتها العسكرية الأخرى ضد داعش فى سوريا. وكانت السعودية والإمارات والأردن قد توقفت عن توجيه ضربات جوية منذ الصيف الماضى.. وفى الإمارات تم تحويل الموارد إلى اليمن.


>اليمن ترحب بتشكيل التحالف الإسلامى لمكافحة الإرهاب

وزير الخارجية الأسبق: التحالف الإسلامى خطوة جيدة لمواجهة الإرهاب بالمنطقة
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مصر 365

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