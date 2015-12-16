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«زعزوع» يتقدم بورقة عمل لمجلس وزراء السياحة العرب

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«زعزوع» يتقدم بورقة عمل لمجلس وزراء السياحة العرب «زعزوع» يتقدم بورقة عمل لمجلس وزراء السياحة العرب

زعزوع يتقدم بورقة عمل لمجلس وزراء السياحة العرب

تقدم الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة خلال مشاركته فى إجتماع مجلس وزراء السياحة العرب فى دورته الثامن عشر المنعقدة بمدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة بورقة عمل تتضمن البدء فى تنفيذ البرامج التى لا تحتاج إلى تمويل وتأجيل البدء فى تنفيذ البرامج التى تحتاج إلى تمويل لحين الانتهاء من تحديد مصادر تمويل تنفيذ الاستراتجية العربية للسياحة.

و أشارت الوزارة فى بيان، اليوم الأربعاء أن ورقة العمل التى تقدم بها زعزوع تضمنت حزمة برامج هامة ولا تحتاج إلى تمويل ويمكن لأى دولة أن تستفيد منها كالتدريب الذى يتم بين مجموعات الدول، والنظم الاحصائية التى تشارك فيها الدول حيث يمكن تبادل الخبرات الكترونياً وتبادل النشرات الدورية من خلال جامعة الدول العربية، بالاضافة إلى عقد اللقاءات الدورية للجنة الفنية التى تقوم إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية بدعوة كافة الدول العربية لحضورها والمشاركة بالرأى وتبادل الاراء والعصف الذهنى.

وتضمنت ورقة العمل أهمية إعمال رأى جمهورية الجزائر، والذى أثنت عليه المملكة العربية بضرورة البدء بموضوع الإحصاءات، وأوصت ورقة العمل بالبدء فى تنفيذ برامج الاستراتيجية العربية للسياحة والذى لا يحتاج إلى تمويل خارجى، وأن تقوم المملكة العربية السعودية” بعمليات بناء القدرات بين دول المنطقة العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة” بتنظيم أول ورشة عمل نظام الحسابات الفرعية للسياحة فى مقر جامعة الدول العربية بجمهورية العربية خلال فبراير 2016.

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