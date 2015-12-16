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اليوم| استئناف محاكمة «مرسي» وآخرين في قضية «التخابر»

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اليوم| استئناف محاكمة «مرسي» وآخرين في قضية «التخابر» اليوم| استئناف محاكمة «مرسي» وآخرين في قضية «التخابر»

الرئيس المعزول محمد ‏مرسي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المعزول محمد ‏مرسي،و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وراضي رشاد.

كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادى.

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