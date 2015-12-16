«اتحاد عمال الموانئ»:التظاهر ضد الحكومة أمر غير مبرر

أكد اتحاد عمال الموانئ بعد دعوات دار الخدمات النقابية للتظاهر باسم النقابات المستقلة أن التظاهر ضد الحكومة أمر غير مبرر بعد انتخاب مجلس النواب لعدم اختصاصها بأصدار قانون النقابات مشيرًا إلى أن هذا الأمر يثير الشكوك حول استغلال اسم النقابات المستقلة لأغراض سياسية.

ونوه اتحاد عمال الموانئ أن احترام قانون الحريات النقابية والمقرر صدوره من مجلس النواب وحرصنا على توفيق أوضاع الاتحاد حسب ما يقرره القانون وعندها ستكون الكلمة العليا للعمال فى تقرير مصيرهم واختيار ممثليهم.

وأشارالاتحاد إلى رفض الكتاب الدوري لمجلس الوزراء جملة وتفصيلا محذراً من تكرار المعارك الوهمية والقائمة منذ 2011 حول قانون الحريات بغرض تأجيل صدوره والابقاء على الوضع الحالى الذي يدمر الحركة العمالية لصالح حفنة من المنتفعين.

وأوضح الاتحاد أن “مصلحة الوطن العليا ومصلحة العمال فوق كل المصالح ولن ننساق وراء بعض المنتفعين على حساب الوطن فقد تعلمنا خلال السنوات الخمس الماضية كيفية المواءمة بين صالح الوطن والعمال”.